KAAN İngiltere medyasında: ‘Dönüm noktası niteliğinde dev adım’

İNGİLTERE merkezli askeri haber sitesi Forces, KAAN'ı "F-35 yok, sorun yok. Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı kalkış yaptı" başlığıyla manşete taşıdı. Haberde KAAN'ın Türk havacılık tarihi için bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekildi. Haberde, "Türk havacılık açısından dönüm noktası niteliğindeki ilk yerli savaş uçağı KAAN savaş uçağı, Ankara yakınlarındaki Akıncı Hava Üssü'nde ilk uçuşunu tamamladı. 13 dakikalık uçuş, ülkenin hava kuvvetlerini geliştirme çabalarında büyük bir adım. Türkiye, teknolojiden altyapıya, insan kaynağından üretim kabiliyetine kadar ileri savaş uçakları üretimine yönelik değer zincirinin tamamına sahip olan birkaç ülkeden biri olmayı hedefliyor. Türkiye, 2030'lu yıllarda Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak, mevcut F-16 filosunun yerine beşinci nesil bir savaş uçağını sahaya sürmeyi hedefliyor" denildi.