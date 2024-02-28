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Tel Aviv’de savaş karşıtı gösteri

HABER MERKEZİ
Tel Aviv’de savaş karşıtı gösteri
İSRAİLLİ aktivistler, başkent Tel Aviv'de İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto etti. "Gazze'de 30 bin kişi öldürüldü. Soykırımı önlemek için oy verin. Şimdi ateşkes, esir takası anlaşması, ablukayı kaldırın, Filistin'e özgürlük" çağrısıyla Tel Aviv'deki sembolik Habima Meydanı'nda düzenlenen gösteriye onlarca kişilik aktivist grubu katıldı. Göstericiler, "Seçim yapmak bizim elimizde: Bombardımanı durdurun" yazılı pankart açtı, "Ellerimizde kan var", "İsrail, Gazze'yi aç bırakıyor", "Savaş suçtur" yazılı dövizler taşıdı.
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