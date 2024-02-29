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ABD’li asker için yeni iddia

HABER MERKEZİ
ABD’li asker için yeni iddia

İSRAİL'İN Gazze'ye saldırılarına tepki olarak 25 Şubat'ta Washington'daki İsrail Büyükelçiliği önünde kendini ateşe veren ve hayatını kaybeden ABD askeri Aaron Bushnell'in arkadaşı, Bushnell'in kendisine, "Filistin'deki soykırıma ABD ordusunun dahil olduğuna" ilişkin belgeler gördüğünü söylediğini öne sürdü.

FİLİSTİNLİLERİ ÖLDÜRDÜLER

The New York Post'un haberine göre, Bushnell'in arkadaşı olduğu belirtilen kişi, hayatını kaybeden askerin, "ABD ordusunun Filistin'deki soykırıma dahil olduğuna ve tünellerde askerler olduğuna" ilişkin gördüğü belgeleri kendisine anlattığını iddia ederek, "Bana bölgede birliklerimizin olduğunu ve orada birçok Filistinliyi öldürdüklerini söyledi" dedi.

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