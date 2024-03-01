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İsrail’den korkunç katliam: Yardım bekleyenleri vurdu

HABER MERKEZİ
İsrail’den korkunç katliam: Yardım bekleyenleri vurdu

İSRAİL, dün Gazze'deki yardım kamyonlarına ateş açarak en az 110 kişinin ölümüne sebep oldu. İsrail güçlerinin Gazze'nin güneyinde yardım bekleyen Filistinlileri kalleşçe katletmesi tüm dünyada tepkilere neden oldu. Beyaz Saray, yardım bekleyen Gazzelilerin İsrail tarafından vurulmasının "ciddi bir olay" olduğunu ve saldırının detaylarına bakacaklarını iddia etti.

Öte yandan, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 30 bin 35'e, yaralı sayısının da 70 bin 457'ye yükseldiği açıklandı.

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