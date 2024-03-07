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ABD, Kızıldeniz’deki füze ve IHA’ları vurdu

HABER MERKEZİ
ABD, Kızıldeniz’deki füze ve IHA’ları vurdu
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Kızıldeniz'de 4 gemisavar füze, 3 İHA ve 3 insansız deniz aracının imha edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "5 Mart saat 15.00-17.00 saatleri arasında ABD Merkez Komutanlığı güçleri Yemen'in İran destekli Husi kontrolündeki bölgelerinden Kızıldeniz'deki USS Carney gemisine fırlatılan 1 gemisavar balistik füze ve 3 tek yönlü saldırı insansız hava sistemini düşürmüştür. Daha sonra saat 20.45-21.40 arasında meşru müdafaa kapsamında 3 gemisavar füzesi ve 3 insansız deniz aracını imha edilmiştir" denildi.
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