  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Dış Haberler Katil Israil evleri sahur vakti vurdu

Katil Israil evleri sahur vakti vurdu

HABER MERKEZİ
Katil Israil evleri sahur vakti vurdu
İSRAİL ordusunun ramazan ayının ilk gününde Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu gece boyu hava, kara ve denizden başta Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile Zeytun Mahallesi olmak üzere çeşitli noktalara yoğun saldırılar düzenledi. İsrail savaş uçaklarının bir evi bombalaması sonucu ölen ve yaralananlar oldu. Öte yandan sağlık ekipleri, Gazze'nin Tel el-Heva Mahallesi'nde hedef alınan Filistinli "Aşur" ailesine ait evin enkazından aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişinin cansız bedenini çıkardı, naaşlar Şifa Hastanesi'ne nakledildi.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA