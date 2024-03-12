Katil Israil evleri sahur vakti vurdu

İSRAİL ordusunun ramazan ayının ilk gününde Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu gece boyu hava, kara ve denizden başta Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile Zeytun Mahallesi olmak üzere çeşitli noktalara yoğun saldırılar düzenledi. İsrail savaş uçaklarının bir evi bombalaması sonucu ölen ve yaralananlar oldu. Öte yandan sağlık ekipleri, Gazze'nin Tel el-Heva Mahallesi'nde hedef alınan Filistinli "Aşur" ailesine ait evin enkazından aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişinin cansız bedenini çıkardı, naaşlar Şifa Hastanesi'ne nakledildi.