Bakan Göktaş New York’ta

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, New York'ta Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonunun 68'inci Oturumu marjında "Söylenmeyeni Söylemek: Çatışmanın Kadınlar ve Kız Çocukları Üzerindeki Yıkıcı Etkisi" yan etkinliği düzenlendi. Program kapsamında temaslarını sürdüren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, New York'ta İran Kadın ve Aile İşlerinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ensieh Khazalı ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanımız Sn. Mahinur Özdemir Göktaş, New York'ta İran Kadın ve Aile İşlerinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sn. Ensieh Khazalı ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşme kapsamında, aile, kadın ve çocuklara yönelik hizmetlere dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ülkemizin sosyal hizmetler alanındaki tecrübeleri paylaşıldı" ifadeleri kullanıldı.