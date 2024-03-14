Pentagon Filistin’e gıda yardımı için 4 gemi yolladı

İSRAİL 2 milyonu aşkın Filistinliye karşı 5 aydır sürdürdüğü zulümde 31 bin 272 kişi hayatını kaybederken ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'in ablukası altında bulunan Gazze'ye, açlıkla mücadele eden "Filistinli sivillerin gıdaya erişimini kolaylaştırmak için" seyyar liman görevi görecek 4 geminin yola çıkarıldığını belirtti. Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, "Gazze'deki insani yardım operasyonlarına ve Doğu Akdeniz'de geçici bir iskele inşa etme misyonuna destek olmak üzere" Savunma Bakanlığı'nın, ABD'den 4 gemiyi hareket ettirdiğini söyledi. Ryder, seyyar iskelenin tam olarak faaliyete geçmesi durumunda, "Günde yaklaşık 2 milyon öğün yemeğin teslimatını mümkün kılacağını" kaydetti. ABD Başkanı Joie Biden, geçen hafta Gazze'ye insani yardımlar için geçici liman kurulması talimatı vermişti.