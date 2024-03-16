60 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

BİRLEŞMİŞ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Shabia Mantoo, X sosyal medya platformundan Akdeniz'deki tekne kazasına ilişkin paylaşımda bulundu. Mantoo, Akdeniz'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin karıştığı kazada en az 60 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Mantoo bu olayı "Akdeniz'deki büyük trajedilerden biri" olarak niteledi ve ekledi: Mantoo, "Denizdeki bu korkunç olayların her biri, kayıtsızlığın ve eylemsizliğin ölümcül maliyetini hatırlatıyor. Acilen daha güvenli alternatiflere ihtiyaç duyuluyor" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) duyurularını paylaştığı X hesabında, "Orta Akdeniz'de meydana gelen bir tekne kazası haberi bizi derinden üzdü. Ocean Viking gemisi, bir hafta önce Libya'dan ayrılan 25 kişiyi kurtardığını ancak yaklaşık 60 kişinin halen kayıp olduğunu bildirdi. Denizde devriyeleri güçlendirmek ve daha fazla trajediyi önlemek için acil eyleme geçilmesi gerekiyor" ifadelerine yer vermişti.