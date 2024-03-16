  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Dış Haberler Mescid-i Aksa’da 40 bin kişi cuma namazı kıldı

Mescid-i Aksa’da 40 bin kişi cuma namazı kıldı

HABER MERKEZİ
Mescid-i Aksa’da 40 bin kişi cuma namazı kıldı

DOĞU Kudüs'te işgal sürüyor. Dün, Ramazan ayının ilk Cuma namazında Mescid-i Aksa'da 40 bin Müslüman saf tuttu. İsrail ordusu Gazze Şeridine saldırılarını sürdürürken, Batı Şeria'daki Filistinliler ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak için dün Mescid-i Aksa'ya akın etti.

ERKENDEN GELDİLER

BİNLERCE Filistinli sabah erken saatlerinden itibaren İsrail'in kurduğu askeri kontrol noktalarını geçerek Mescid- i Aksa'nın yolunu tuttu. Ancak İsrail güçleri çok sayıda Filistinlinin girişini engelledi. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya 55 yaş ve üzeri erkekler ile 50 yaş üzeri kadınların girişine izin verilirken, yaş sınırlamasına takılmayanlardan bazıları da "izin belgesi" olmadığı gerekçesiyle geri çevrildi.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya 40 bin kişinin giriş yaptığını açıklarken girişine izin verilen binlerce Filistinli ise, Gazze Şeridi'ndeki savaşında gölgesinde Ramazanın ilk cuma namazını kıldı. Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girip ibadet etmelerine yönelik herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Ancak işgal altındaki Batı Şeria'dan gelenler için yaş sınırlaması bulunuyor. Ayrıca söz konusu Filistinlilerin önceden izin başvurusunda bulunmaları gerekiyor.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA