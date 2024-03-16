Mescid-i Aksa’da 40 bin kişi cuma namazı kıldı

DOĞU Kudüs'te işgal sürüyor. Dün, Ramazan ayının ilk Cuma namazında Mescid-i Aksa'da 40 bin Müslüman saf tuttu. İsrail ordusu Gazze Şeridine saldırılarını sürdürürken, Batı Şeria'daki Filistinliler ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak için dün Mescid-i Aksa'ya akın etti.

ERKENDEN GELDİLER

BİNLERCE Filistinli sabah erken saatlerinden itibaren İsrail'in kurduğu askeri kontrol noktalarını geçerek Mescid- i Aksa'nın yolunu tuttu. Ancak İsrail güçleri çok sayıda Filistinlinin girişini engelledi. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya 55 yaş ve üzeri erkekler ile 50 yaş üzeri kadınların girişine izin verilirken, yaş sınırlamasına takılmayanlardan bazıları da "izin belgesi" olmadığı gerekçesiyle geri çevrildi.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya 40 bin kişinin giriş yaptığını açıklarken girişine izin verilen binlerce Filistinli ise, Gazze Şeridi'ndeki savaşında gölgesinde Ramazanın ilk cuma namazını kıldı. Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girip ibadet etmelerine yönelik herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Ancak işgal altındaki Batı Şeria'dan gelenler için yaş sınırlaması bulunuyor. Ayrıca söz konusu Filistinlilerin önceden izin başvurusunda bulunmaları gerekiyor.