İsrail bombardımanında 80 Filistinli daha can verdi

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye önceki gece boyunca düzenlediği saldırılarda en az 80 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, katil İsrail, Nusayrat Mülteci Kampı ve Gazze kenti başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürdü. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sivil ev ve binaları hedef alan saldırılarında en az 80 Filistinli öldürüldü, birçoğu da yaralandı. İsrail güçleri Gazze kentindeki el- Cela Caddesi'nde bir evi bombaladı, birçok kişi enkaz altında kaldı.

SİVİLLER HEDEF

Katil İsrail güçleri, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınında yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu 7 katlı bir binayı hedef alarak yerle bir etmiş, onlarca kişi ölmüş ve enkaz altında kalmıştı. Sivil savunma ekiplerinin, binanın enkazından 5 Filistinlinin cenazesini çıkardığı ve çalışmalarını sürdürdüğü belirtilmişti. Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'nde bir evi hedef alan katil İsrail'in saldırısında en az 5 Filistinli yaşamını yitirmiş, birçoğu da yaralanmıştı. Kentin Nasr Mahallesi'nde de İsrail'in bir evi bombalaması sonucu birçok kişi hayatını kaybetmişti. Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, katil İsrail güçlerinin Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alarak en az 36 Filistinliyi öldürdüğü duyurulmuştu. Saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 490 Filistinli öldürüldü, 73 bin 439 kişi yaralandı.