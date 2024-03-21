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Rusya: Başkan Erdoğan’a minnettarız

HABER MERKEZİ
Rusya: Başkan Erdoğan’a minnettarız

RUSYA Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya ile Ukrayna arasında barışın sağlanması yönündeki inisiyatifi nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduklarını söyledi. Zaharova, Başkan Erdoğan'ın Türkiye'nin Ukrayna'da müzakere masasına dönülmesi hususunda her türlü kolaylaştırıcı rolü oynamaya hazır olduğuna yönelik açıklamasını değerlendirdi.

Zaharova durumun çözümü, barış ve müzakere süreci lehinde konuşan, arabuluculuk çabalarını sunan herkese minnettar olduklarını belirtti. Başkan Erdoğan, devlet başkanlığı seçimi zaferini tebrik etmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Ukrayna'da müzakere masasına dönülmesi konusunda her türlü kolaylaştırıcı rolü oynamaya hazır olduğunu ifade etmişti.

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