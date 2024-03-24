Moskova’da kanlı konser

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna önceki gün akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıyı DEAŞ terör örgütü üstlendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü. Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, çatı bir süre sonra çökmüştü.

MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Korkunç saldırının ardından Moskova'da hafta sonu tüm halka açık etkinlikler iptal edildi, terör saldırısını ele almak için bir görev gücünün kurulduğu açıklandı. Rusya Soruşturma Komitesi ise, Moskova'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 143'e çıktığını bildirdi, saldırı sonrası çöken çatı enkazında da arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

4 SALDIRGAN TACİKİSTANLI

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'daki terör saldırısı nedeniyle 24 Mart'ı ulusal yas günü ilan ettiklerini belirterek, "Rusya'ya, halkımıza yönelik bu saldırıyı hazırlayan, teröristlerin arkasında duran herkesi tespit edip cezalandıracağız" dedi. Kan donduran saldırının failleri ile ilgili çalışma başlatan Rus güvenlik güçleri dün aralarında saldırganlardan bazılarının da yer aldığı 11 kişiyi gözaltına aldı. Saldırı sırasında eşini korumak isteyen bir kişinin de kahramanlık göstererek saldırganlardan birini etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Saldırıyı gerçekleştiren 6 teröristten 4'ünün kimlikleri de açıklandı. Açıklanan saldırganlar Nasridinov Makhmadrasul (37), Ismonov Rivozhidin (51), Safolzoda Shokhinjonn (21), Nazarov Rustam'ın (29) Tacikistan uyruklu oldukları bildirildi. Saldırı sonrası NATO, AB ve BM'nin yanı sıra başta Türkiye olmak üzere birçok ülkeden kınama mesajları yayınlandı. NATO Sözcüsü Farah Dakhlallah, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk Rusya'da konser salonuna gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı. NATO Sözcüsü Farah Dakhlallah, Moskova bölgesinde konser salonuna gerçekleştirilen terör saldırısına dair sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kınadı.

PARA KARŞILIĞI SALDIRMIŞLAR

SALDIRGANLARIN olay yerinden beyaz Renault marka bir araçla kaçtıkları duyuruldu. Yakalanan saldırganlardan ilki, ele geçirildikten sonra yapılan sorgusunda 4 Mart tarihinde Rusya'ya geldiğini söyledi. Kendileriyle Telegram üzerinden temasa geçildiğini ve anonim kişilerin kendilerine silah sağladığını belirtti. Saldırgan, terör saldırısı için kendilerine yarım milyon Rus Rublesi (5 bin 400 dolar) ödül sözü verildiğini ifade etti. Başka bir saldırgan ise, "Tacikistan'dan gelen diğer göçmenlerle birlikte bir pansiyonda yaşıyorduk. Abdullah adında biri, Telegram üzerinden bana mesaj attı ve para için insanları öldürmeyi teklif etti. Silahları onlar getirdi" dedi.