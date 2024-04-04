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Tayvan’da acı bilanço: 9 ölü, 821 yaralı

HABER MERKEZİ
Tayvan’da acı bilanço: 9 ölü, 821 yaralı
TAYVAN'IN doğusundaki Hualien bölgesinde meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde can kaybı 9'a yükseldi. Yaralı sayısının 821 olarak açıklandığı depremde 77 kişinin de kurtarılmayı beklediği duyuruldu. Tayvan Meteoroloji Ajansı (CWA), ülkenin doğusunda yerel saatle 07.58'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 7,2 olarak açıkladı. Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ve Tayvan Başbakanı Chen Chien-Jen, depremin ardından oluşturulan Afet Komisyonu'nda açıklama yaptı. Liderler, artçı depremlerin devam edeceğini, dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
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