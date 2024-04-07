Küresel yardım kuruluşlarından Gazze’ye yardım çağrısı

İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü savaş sürüyor. Acımasız saldırılar nedeniyle çoğu çocuk en az 33 bin Filistinli öldürülürken, 75 binin üzerinde kişi de yaralandı. Küresel yardım kuruluşları, Gazze'de faaliyet göstermenin artık neredeyse imkânsız hale geldiği uyarısında bulundu. Aralarında Çocukları Kurtarın Vakfı (Save the Children) Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü ve Oxfam'ın da bulunduğu 13 uluslararası insani yardım kuruluşu, Gazze Şeridi'ne yardım girişini kısıtladığı için İsrail'i ağır biçimde eleştirdi. ABD merkezli gıda yardımı kuruluşu çalışanı 7 kişinin İsrail saldırısı sonucu ölmesi, diğer yabancı STK'ları da alarma geçirdi.

ORTAK OLUYORLAR

İsrail'e silah sağlayan ülkeleri "soykırıma karşılık gelen" bu duruma ortak olmakla suçlayan MSF Fransa Misyonu Başkanı İsabelle Defourny, "ABD, İngiltere, Fransa ve diğer ülkeler İsrail'e askeri destek sağlayarak bizim gözümüzde soykırım anlamına gelen bu olaya ahlaki ve siyasi olarak ortak oluyorlar" dedi. Ortak açıklama yapan yardım kuruluşları ayrıca İsrail'in bir milyondan fazla sivilin barındığı Gazze'nin güneyindeki Refah'a yönelik kara harekâtı planlarından vazgeçmesini talep etti. ABD Başkanı Joe Biden dahil birçok ülke yönetimi İsrail'e tepki gösterdi. WCK Gazze'deki faaliyetlerini askıya aldı. Bu arada ortak çağrıda bulunan Oxfam ve Save the Children'ın da aralarında bulunduğu 13 gruptan hiçbiri çekileceklerini açıklamadı. MSF'nin Gazze'deki 300 çalışanından beşini kaybettiğini belirten Defourny, yedi WCK çalışanının İsrail tarafından öldürülmesinin 'sürpriz olmadığını' yorumunda bulundu.