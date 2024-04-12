Avusturya’da çığ düşmesi sonucunda 3 turist öldü

AVUSTURYA'NIN Tirol eyaletine bağlı İmst kasabası yakınlarındaki bir vadide çığ düşmesi sonucunda 3 Hollandalı turist hayatını kaybetti. Polisin yaptığı açıklamada, 4 Avusturyalı tur rehberi ve 17 Hollandalı turistten oluşan 21 kişilik ekibin İmst kasabası yakınlarındaki Ötz vadisinde çığ düşmesinden etkilendiği bildirildi. Açıklamada, kazada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin ise yaralı olarak çevredeki bir hastaneye sevk edildiği kaydedildi. 4 tur rehberi ve 13 turisttin kazadan yara almadan kurtarıldığı bilgisi de paylaşıldı. Olası başka çığ düşmesi tehlikesine karşı arama kurtarma ekiplerinin temkinli hareket ettiği belirtdi.