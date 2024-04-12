Çin, iki ABD’li silah şirketine yaptırım kararı aldı

ÇİN, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'a ABD'nin silah satışına aracılık ettiği gerekçesiyle iki Amerikan savunma sanayi şirketine yaptırım uygulayacağını bildirdi. Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tayvan bölgesine silah satışının, "tek Çin" ilkesini ihlal ettiği ve ABD ile diplomatik ilişkilerin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'ye aykırı olduğu belirtildi.

Açıklamada, Çin'in, Yabancı Yaptırımlarla Mücadele Yasası uyarınca, General Atomics Aeronautical Systems ve General Dynamics Land Systems şirketlerine yaptırım kararı aldığı kaydedildi. Yaptırım kapsamında söz konusu şirketlerin Çin'de menkul ve gayrimenkul varlıkları dondurulurken üst düzey yöneticilerinin Çin'e girişleri yasaklandı. Yaptırım kararı, ABD'de Başkan Joe Biden'ın şubat ayında Tayvan'a 75 milyon dolar ilave silah satışına onay vermesinin ardından geldi.