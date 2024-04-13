Fransa şokta... Belediye başkanı değil uyuşturucu baronu!

FRANSA'NIN Avallon kasabasının belediye başkanı Jamilah Habsaoui, evinde 70 kilogram uyuşturucu madde bulunmasının ardından iki erkek kardeşinin de aralarında olduğu altı diğer şüpheliyle birlikte gözaltına alındı. Polis, belediye başkanının konutunda ayrıca 7 bin euro nakit para ve külçe altınların da ele geçirildiğini bildirdi. BBC'nin aktardığına göre, Başsavcılık da Jamilah Habsaoui ve iki erkek kardeşi de dahil 7 kişinin gözaltına alındığını doğruladı. Habsaoui'nin avukatı ise pazar günü gözaltına alınan müvekkilinin uyuşturucu maddelerin evinde saklandığını bildiği iddiasını reddetti. Haftalardır süren 'uyuşturucu kaçakçılığı' soruşturması kapsamında, belediye binası ve Habsaoui'nin çalıştığı eczanede de arama yapıldı.