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ABD Ortadoğu’ya savaş gemilerini gönderdi

HABER MERKEZİ
ABD Ortadoğu’ya savaş gemilerini gönderdi

AMERİKAN medyasının ABD Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberlerde, Washington'un bölgedeki kuvvetlerinin korunma gücünü artırmak ve bölgesel caydırıcılığı desteklemek amacıyla Ortadoğu'ya takviye güç gönderdiği belirtildi. ABD'nin İran'dan İsrail'e 'birkaç gün içerisinde

gelebilecek doğrudan bir saldırıyı engellemek amacıyla İsrail'i ve bölgedeki Amerikan güçlerini korumak üzere savaş gemilerini harekete geçirdiği bildirildi.

SALDIRI PLANLIYOR

ABD'Lİ iki yetkili de, İran'ın Washington'dan tepki almayacak ve bölgesel çatışmayı tetiklemekten kaçınacak ciddi bir misillemeye göre strateji oluşturduğunu bildirdi. Kimliklerinin gizli kalmasını isteyen yetkililer, "İran, gelecek günlerde İsrail'e normalden daha büyük bir hava saldırısı yapmayı planlıyor, füze ve insansız hava aracı saldırılarının karışımından olacak şekilde" dedi.

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