Yahudi yerleşimciler beldeleri kapattı

İSRAİL ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarında son 10 günde 649 Filistinli hayatını kaybetti. Öte yandan Yahudi yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria'da iki beldeyi giriş çıkışlara kapattı. Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Silvad ve Turmusayya beldelerini giriş çıkışlara kapattığı, bölgeden geçen araçlara saldırdığı bildirildi. Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre onlarca Yahudi yerleşimci, İsrail askerlerinin korumasında Silvad ve Turmusayya beldelerini giriş çıkışlara kapattı. Yahudi yerleşimcilerin ayrıca bölgeden geçen Filistinlilere saldırdığı, araçlarına taş attığı aktarıldı. İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimcilerin, Mugayyir köyü yakınında dün sabah çobanlık yaparken kaybolduğu iddia edilen bir Yahudi yerleşimcinin bulunması için arama çalışmaları yaptığı ifade ediliyor

'NETANYAHU ÜLKEYİ KIYAMETE SÜRÜKLÜYOR'

İSRAİL Eski İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Direktörü Nadav Argaman, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun görev için uygun olmadığını belirterek ülkeyi "kıyamete sürüklediğini" ifade etti. İsrail televizyonuna konuşan Argaman, ülkede hızlı şekilde seçimlerin yapılması gerektiğini ancak Netanyahu'nun ahlaki açıdan tekrar aynı görev için aday olamayacağını söyledi. Argaman, "Netanyahu görevden ayrılmazsa bu bizim için kıyamet olacak" diye konuştu.