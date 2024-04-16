  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Dış Haberler Biden’dan Netanyahu’ya “dikkatli düşün” uyarısı

Biden’dan Netanyahu’ya “dikkatli düşün” uyarısı

HABER MERKEZİ
Biden’dan Netanyahu’ya “dikkatli düşün” uyarısı
ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, İran'ın saldırılarına karşılık vermeden önce 'dikkatli düşünülmesi' uyarısında bulunduğu bildirildi. Amerikalı kıdemli bir yetkili, Biden'ın Netanyahu ile görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yetkili, Biden'ın görüşmede Netanyahu'ya, gerilimin tırmanması riskinin dikkatlice düşünülmesi ve konuya stratejik açıdan yaklaşılması gerektiğini söylediğini aktardı. İsrail'in, ABD'ye İran'la arasındaki gerilimi artırmayı düşünmediğini belirttiğini kaydeden yetkili ABD'nin İsrail'in olası bir misilleme saldırısına destek verme ihtimali sorulduğunda "böyle bir planları olmadığını" belirtti.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA