Biden’dan Netanyahu’ya “dikkatli düşün” uyarısı

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, İran'ın saldırılarına karşılık vermeden önce 'dikkatli düşünülmesi' uyarısında bulunduğu bildirildi. Amerikalı kıdemli bir yetkili, Biden'ın Netanyahu ile görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yetkili, Biden'ın görüşmede Netanyahu'ya, gerilimin tırmanması riskinin dikkatlice düşünülmesi ve konuya stratejik açıdan yaklaşılması gerektiğini söylediğini aktardı. İsrail'in, ABD'ye İran'la arasındaki gerilimi artırmayı düşünmediğini belirttiğini kaydeden yetkili ABD'nin İsrail'in olası bir misilleme saldırısına destek verme ihtimali sorulduğunda "böyle bir planları olmadığını" belirtti.