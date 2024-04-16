Kremlin’den itidal çağrısı

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Orta Doğu ülkelerine itidalli olma çağrısında bulunarak, "Tüm anlaşmazlıkların yalnızca siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesinden yanayız" dedi. İranİsrail gerilimine değinen Peskov, Orta Doğu'daki gerginliğin artmasından "son derece" endişe duyduklarını belirterek, "Bölgedeki tüm ülkeleri itidalli olmaya çağırıyoruz. Gerginliğin artması kimsenin yararına değil. Bu nedenle elbette, tüm anlaşmazlıkların yalnızca siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesinden yanayız" diye konuştu. ABD ve İngiltere'nin Rusya'ya yönelik metal alanında yaptırım uygulamasını değerlendiren Peskov, söz konusu yaptırımların "yasa dışı" olduğunu vurgulayarak, "Bu yaptırımlar, uygulayanların çıkarlarını da mutlaka olumsuz etkileyecek" dedi.