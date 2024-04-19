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Endonezya’da yanardağ patladı, havalimanı kapandı

HABER MERKEZİ
Endonezya’da yanardağ patladı, havalimanı kapandı
ENDONEZYA'NIN kuzeyinde bulunan Ruang Yanardağı'ndaki volkanik patlama nedeniyle Manado kentindeki Sam Ratulangi Havalimanı geçici olarak kapatıldı. Sam Ratulangi Havalimanı yetkililerinden Maya Damayanti konuya ilişkin açıklama yaptı. Damayanti, ülkenin kuzeyindeki Ruang Yanardağı'nda meydana gelen volkanik patlama nedeniyle havalimanının geçici olarak kapatıldığını ve 15 uçuşun ertelendiğini duyurdu. Endonezya Ulusal Afet Merkezi (BPBD) Sözcüsü Abdul Muhari, yaptığı açıklamada, patlama nedeniyle bölgeden 11 binden fazla kişinin tahliyesine karar verildiğini, ayrıca 29 Nisan'a kadar "acil durum" ilan edildiğini duyurmuştu.
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