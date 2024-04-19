Guadeloupe Adası’nda 18 yaş altına sokağa çıkma yasağı

FRANSA İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Fransa'nın Karayipler'deki denizaşırı toprağı Guadeloupe Adası'nda artan suç oranını gerekçe göstererek, Pointe a Pitre kentinde saat 20.00'den sonra reşit olmayanlara sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. Adayı ziyaret eden Darmanin, hafta başında yürürlüğe girecek sokağa çıkma yasağının, 2 ay boyunca uygulanacağını belirtti. Reşit olmayanların ellerinde silahlarla sokaklara çıktığına dikkati çeken Darmanin, bu gençlerin kent sakinlerini ve turistleri tehdit etmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Darmanin'in duyurduğu karar, kent yönetimi tarafından memnuniyetle karşılandı. Belediye başkanlığı görevini 2020'den bu yana yürüten Durimel, reşit olmayanlar arasında suç oranının yüzde 12'den yüzde 38'e çıktığını açıkladı.