  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Dış Haberler Hindistan’da genel seçimler 6 hafta sürecek

Hindistan’da genel seçimler 6 hafta sürecek

HABER MERKEZİ
Hindistan’da genel seçimler 6 hafta sürecek
HİNDİSTAN'DA 1 Haziran'a kadar sürecek genel seçimler kapsamında 1 milyara yakın seçmen, federal parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi üyelerini belirlemek için oy kullanacak. Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan'da seçimlerin tek bir günde yapılması ülkenin büyüklüğü, personel sayısı ve güvenlik nedenleriyle mümkün değil. Ülkedeki 28 eyalet ile 8 özel yönetim bölgesini kapsayan genel seçimlerde oy kullanma süreci yaklaşık 6 haftayı buluyor. Halk, ilk aşaması başlayan seçimlerde 26 Nisan, 7, 13, 20, 25 Mayıs ve son olarak 1 Haziran'da oy kullanacak.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA