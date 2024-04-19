Hindistan’da genel seçimler 6 hafta sürecek

HİNDİSTAN'DA 1 Haziran'a kadar sürecek genel seçimler kapsamında 1 milyara yakın seçmen, federal parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi üyelerini belirlemek için oy kullanacak. Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan'da seçimlerin tek bir günde yapılması ülkenin büyüklüğü, personel sayısı ve güvenlik nedenleriyle mümkün değil. Ülkedeki 28 eyalet ile 8 özel yönetim bölgesini kapsayan genel seçimlerde oy kullanma süreci yaklaşık 6 haftayı buluyor. Halk, ilk aşaması başlayan seçimlerde 26 Nisan, 7, 13, 20, 25 Mayıs ve son olarak 1 Haziran'da oy kullanacak.