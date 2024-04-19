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Steinmeier Türkiye’de döner ikram edecek

HABER MERKEZİ
Steinmeier Türkiye’de döner ikram edecek

ALMANYA Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in 22-24 Nisan'daki Türkiye ziyaretinde ikram için Berlin'den 60 kilogram döner getirileceği belirtildi. Berlin'de döner dükkanı işleten ve Türkiye'ye gidecek heyette bulunan Arif Keleş, 22 Nisan akşamı İstanbul'da Cumhurbaşkanı Steinmeier'in vereceği davette döner ikramında bulunacağını söyledi.

Keleş, Steinmeier'in heyetine davet edilmekten mutlu olduğunu belirterek, "Üç günlük gezide benim de bulunmamı istediler, çok mutlu oldum" dedi. Yaklaşık 40 yıldır Berlin'de döner dükkanları bulunduğunu ifade eden Keleş, "Dedemden bu yana üçüncü kuşak olarak Berlin'de döner dükkanımız var. İstanbul'a dönerimizin yanında soslarımızı da kendimiz götürüyoruz" diye konuştu.

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