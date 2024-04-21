Gazze’de can veren sağlıkçılar Londra’da anıldı

İSRAİL'İN Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden sağlık çalışanları, İngiltere'nin başkenti Londra'da anıldı. Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın karşısında toplanan İngiliz sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen Filistinli meslektaşları için anma töreni düzenledi. Törene üniformalarıyla katılan sağlık çalışanları, Gazze'de öldürülen meslektaşlarının isimlerini okudu ve 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Gazze'de hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını temsilen yere sağlıkçılara ait üniformalar bırakıldı. Törende konuşan fizyoterapist Uroosa Mayet, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler arasında Filistinli doktorlar, sağlık görevlileri, fizyoterapistler, konuşma ve dil terapistleri, eczacılar, psikologlar ve laboratuvar teknisyenleri olduğunu anlattı.

GAZZE'DE CAN KAYBI 34 BİN 49'A YÜKSELDİ

İSRAİL ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 49'a yükseldi. Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 37 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 68 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. İsrail askerleri son iki günde 3'ü kadın 30 Filistinliyi gözaltına aldı.