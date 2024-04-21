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Ukrayna 50 İHA ile Rusya'ya saldırı düzenledi

HABER MERKEZİ
Ukrayna 50 İHA ile Rusya’ya saldırı düzenledi
RUSYA Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın bir gecede 50 insansız hava aracıyla (İHA) Rusya topraklarına saldırı düzenlediğini bildirdi. Bakanlıktan saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz gece Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi İHA kullanarak bir dizi terör saldırısı girişimi engellendi" ifadesine yer verildi. Rus hava savunma füze sistemlerinin toplam 50 İHA'yı imha ettiği kaydedilen açıklamada, bunlardan 26'sının Belgorod, 10'unun Bryansk, 8'inin Kursk, 2'sinin Tula bölgelerinde; Smolensk, Ryazan, Kaluga ve Moskova bölgelerinde ise birer İHA'nın düşürüldüğü belirtildi.
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