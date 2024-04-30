  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Dış Haberler Sorbonne’da Filistin’e destek yürüyüşü

Sorbonne’da Filistin’e destek yürüyüşü

HABER MERKEZİ
Sorbonne’da Filistin’e destek yürüyüşü
FRANSA'NIN önde gelen üniversitelerinden Sorbonne'da öğrenciler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının son bulması talebiyle gösteri yaptı. Başkent Paris'te, Sorbonne Üniversitesinde yüzlerce öğrenci üniversite binası önünde toplandı. Oturma eylemi yaparak ve tempo tutarak Gazze'deki krizi ve İsrail saldırılarını protesto eden öğrenciler, metrelerce uzunluğunda Filistin bayrağı açtı. Ayrıca öğrenciler kampüste çadırlarıyla kamp kurdu. Üniversite önünde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, polis eylem yapan öğrencilerin bulunduğu alanı çevreledi. Ülkenin prestijli üniversitelerinden Sciences Po'da da Filistin'e destek eylemleri sürüyor.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA