ABD’de 90’ı aşkın avukattan Biden yönetimine çağrı

AMERİKA Birleşik Devletleri'nde, 90'dan fazla avukat Başkan Joe Biden yönetimine, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail'e silah ihracatını kesmesi çağrısında bulundu. Amerikan Politico sitesinde yer alan habere göre, avukatlar İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ABD yasalarını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini bildiren bir tebligat gönderdi. Biden yönetimi içinden ve dışından avukatların imzaladığı tebligat, ABD'nin İsrail politikasına yönelik artan muhalefetin son işaretlerinden biri olarak görülüyor. Gazze'de ayrım gözetmeksizin yapılan bombalamalara yer verilen tebligatta, İsrail saldırıları sonucundaki yüksek sivil kayıplara, yardım konvoylarına yapılan saldırılara, okulların ve hastanelerin bombalanmasına ilişkin ihlallere değinildi. Beyaz Saray ve Adalet Bakanlığı ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.