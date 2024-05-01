Alman polisinden skandal açıklama! Filozof değil teröristbaşı!

TERÖR örgütü PKK yandaşlarına düzenledikleri yürüyüşlerde sınırsız tolerans gösteren Alman polisi, bu kez haddini aşıp teröristbaşına 'filozof' dedi. PKK yandaşları cumartesi günü Berlin'in Kreuzberg ilçesinde yine sokağa çıktı. Kentteki gösterileri haftalık bülten yayınlayıp duyuran Berlin Polisi, bu gösteriyi skandal ifadelerle duyurdu. Polis, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'Filozof' ifadesini kullandı. Bu ifade sosyal medyaya düşünce tepki yağdı. Türkler, "Filozof değil, eli kanlı katil, teröristbaşı" hatırlatması yaptı.

BEBEK KATİLİ TERÖRİST

PKK'NIN 1993'ten bu yana terör örgütü olarak tanındığını ifade eden Türkler, "Öcalan da bu örgütün elebaşı ve onbinlerce Türk'ün katili. Usame bin Ladin de mi size göre filozof? Türkiye'de Hitler 'sanatçı' olarak mı tanımlansın?" diye sordu. Ülkede PKK'lıların çok rahat polis eşliğinde sokağa çıkıp hareket ettiğini dile getiren Türkler, "Terör örgütünün iyisi olmaz" dedi.