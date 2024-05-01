  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Dış Haberler Alman polisinden skandal açıklama! Filozof değil teröristbaşı!

Alman polisinden skandal açıklama! Filozof değil teröristbaşı!

HABER MERKEZİ
Alman polisinden skandal açıklama! Filozof değil teröristbaşı!

TERÖR örgütü PKK yandaşlarına düzenledikleri yürüyüşlerde sınırsız tolerans gösteren Alman polisi, bu kez haddini aşıp teröristbaşına 'filozof' dedi. PKK yandaşları cumartesi günü Berlin'in Kreuzberg ilçesinde yine sokağa çıktı. Kentteki gösterileri haftalık bülten yayınlayıp duyuran Berlin Polisi, bu gösteriyi skandal ifadelerle duyurdu. Polis, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'Filozof' ifadesini kullandı. Bu ifade sosyal medyaya düşünce tepki yağdı. Türkler, "Filozof değil, eli kanlı katil, teröristbaşı" hatırlatması yaptı.

BEBEK KATİLİ TERÖRİST

PKK'NIN 1993'ten bu yana terör örgütü olarak tanındığını ifade eden Türkler, "Öcalan da bu örgütün elebaşı ve onbinlerce Türk'ün katili. Usame bin Ladin de mi size göre filozof? Türkiye'de Hitler 'sanatçı' olarak mı tanımlansın?" diye sordu. Ülkede PKK'lıların çok rahat polis eşliğinde sokağa çıkıp hareket ettiğini dile getiren Türkler, "Terör örgütünün iyisi olmaz" dedi.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA