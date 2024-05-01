İsrail polisi Kudüs’te Türk vatandaşını öldürdü

İşgal altında olan Doğu Kudüs'te dün hareketli saatler yaşandı. İsrail polisi Kudüs'te bir Türk vatandaşını öldürdü. İsrail polisine bıçakla saldıran Hasan Saklanan isimli Türk vatandaşının İsrail polisi tarafından vurulma görüntüleri ortaya çıktı. İsrail polisinden yapılan açıklamada, "Eski Şehir bölgesinde es-Sahire (Herod) Kapısı bölgesinde yerel saatle 12:30 sularında bir kişinin polise bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu, polislerin şüpheli kişiyi ateş açarak etkisiz hale getirdiği ve saldırganda bir bıçak bulunduğu" ifadelerine yer verildi.

Ortaya çıkan görüntülerde, Şanlıurfa'dan turist olarak Kudüs'e gelen 34 yaşındaki Hasan Saklanan'ın polisin üzerine doğru yürüdüğü görüldü.

KALDIĞI OTELE BASKIN YAPILDI

Saklanan'ın etrafta bulunan diğer polisler tarafından vurulduğu anlar da görüntülerde yer aldı. İsrail polisi, saldırıda bulunduğu iddia edilen kişinin kaldığı Doğu Kudüs'teki otele baskın düzenlerken olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğünü açıkladı. Sınır polisinin ise yaralandığı kaydedildi.

MESCİD-İ AKSA KAPATILDI

SALDIRI sonrası Mescid-i Aksa'nın kapıları kapatıldı. Olay sonrası diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada, "Konu Tel Aviv Büyükelçiliğimiz ve Kudüs Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir. Olay bütün boyutlarıyla araştırılmaktadır" denildi.