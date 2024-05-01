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Rusya, ‘Harry Potter Kalesi’ni vurdu: 5 ölü

HABER MERKEZİ
Rusya, ‘Harry Potter Kalesi’ni vurdu: 5 ölü
RUSYA'NIN Ukrayna'da Harry Potter Kalesi olarak bilinen yapıya düzenlediği saldırıda 5 kişi öldü, 32 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Odessa kıyısındaki "Harry Potter Kalesi" olarak bilinen 4 katlı hukuk akademisine düzenlediği saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 8'inin durumu ağır 32 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yaralanan 23 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü kaydedilen açıklamada, binanın çatısında çıkan yangına müdahale için 45 kişilik 15 acil servis ekibinin sevk edildiği kaydedildi. Ukrayna donanması sözcüsü Dmytro Pletenchuk da saldırının İskender-M balistik füzesi ile gerçekleştirildiğini söyledi.
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