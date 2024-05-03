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Çin’de otoyol çöktü: 48 kişi hayatını kaybetti

HABER MERKEZİ
Çin’de otoyol çöktü: 48 kişi hayatını kaybetti
ÇİN'İN güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Meycou ilinde dün otoyolun heyelan nedeniyle çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 48'e yükseldiği bildirildi. Yerel yönetimden yapılan açıklamada, otoyolun toprak kayması sonucu çökmesiyle açılan boşluğa 23 aracın düştüğü belirtildi. Kazada 48 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı kaydedildi. Meycou ilinde aşırı yağışın yol açtığı toprak kayması, şehirler arası otoyolun 18 metrelik bölümünün çökmesine sebep olmuştu. Görgü tanıkları, saat 02.00 sularında otoyolun bir şeridinin büyük gürültüyle çöktüğünü ve yolda seyreden araçların açılan boşluğa yuvarlandığını aktarmıştı.
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