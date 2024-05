İşte ABD’nin gerçek yüzü!

ABD, her fırsatta insan hakları ve demokrasinin yılmaz savunucusu olduğu iddiasında.

Oysa gerçek hiç de öyle değil.

Amerika Birleşik Devletleri Columbia Üniversitesi'nde, öğrencilerin Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere sağladığı mali yatırımlara tepki göstermek için kampüsün bahçesinde başlattıkları oturma eylemi, dünyanın dört bir yanına yayıldı.

WASHINGTON'A TEPKİ

ABD'den Avustralya'ya, Fransa'dan Mısır'a kadar birçok ülkede binlerce öğrenci, Filistin'le dayanışma amacıyla kendi üniversitelerinde gösteriler başlattı ve polislerle çatışmaya girdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurmasını isteyen öğrenciler, Gazze'de ateşkes çağrılarına destek verilmesini ve İsrail'e silah tedarik eden şirketlerin boykot edilmesini talep etti.

Bu kapsamda da öğrenciler dahil olmak üzere üniversitelerdeki öğretim üyeleri de gözaltına alındı. İsrail'e maddi manevi her türlü desteğini esirgemeyen Washington yönetimine karşılık ABD'deki üniversitelerde protestolar büyüyerek sürüyor. Polisin orantısız güç kullandığı protestolara her gün yeni üniversiteler katılmaya devam ediyor. Katil İsrail devleti, Gazze'de soykırım yapmaya devam ederken, Gazze'yi ablukaya alarak Filistinlilere ölüm yağdırırken en büyük destekçisi ABD oldu. Tüm dünyanın tepkilerine rağmen desteğini esirgemeyen Washington yönetimine karşılık ABD'deki üniversitelerde uzun süredir devam eden kitlesel eylemler artarak sürüyor.

SAVAŞIN SUÇ ORTAĞI!

Öğrenciler 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki savaşa karşı gösteriler, oturma eylemleri ve açlık grevleri düzenledi. Son dönemde ise üniversite kampüslerinde kamp kurmaya başladılar.

Bu öğrenciler üniversitelerin İsrail'le ilişkisi olan şirketlerle finansal bağlarını koparmasını talep ediyor.

İsrail ile iş yapan şirketlerin Gazze'de devam eden savaşta suç ortağı olduğunu söyleyen öğrenciler, bu şirketlere yatırım yapan üniversitelerin de suça dahil olduğunu savunuyor. Üniversitelere yapılan bağışlar, araştırma laboratuvarlarından burs fonlarına kadar birçok şeyi finanse ediyor. Ancak bu bağışlar çoğunlukla milyonlarca ve milyarlarca dolarlık yatırımlardan elde edilen getirilerden oluşuyor. Filistin yanlısı protestolar 2020'deki ırkçılık karşıtı eylemlerden bu yana düzenlenen en büyük protesto hareketi oldu.

BİN 700 ÖĞRENCİ TUTUKLANDI

İSRAİL'İN Gazze'de yürüttüğü katliama destek veren ABD hükümeti, Gazze'ye destek gösterileri düzenleyen ABD vatandaşlarına sert müdahalelerde bulundu. ABD merkezli Washington Post'un haberine göre ABD polisi, 2 haftadır devam eden protestolarda toplam 1.700'ün üzerinde üniversite öğrencisini tutukladı. Öğrencilere müdahale eden polisler, kampüsün etrafını sardı ve kampüs bahçesine yerleşti. Öğrenciler ve polis arasında tansiyon yükselirken, öğrencilerin destek gösterilerinden de vazgeçmediği görüldü. Polislerin kampüsü sardığı ve öğrencilere müdahale ettiği anların görüntülerinin sosyal medyaya düşmesi üzerine dünyadan tepki gelmeye başladı. Başka ülkelerde yapılan protestoları demokrasi olarak nitelendiren ancak Filistin için gösteri yapan öğrencilere müdahale eden ABD'deki olaylar, dünyanın birçok ülkesinde "endişe" verici bir şekilde takip ediliyor.

TRUMP ÖĞRENCİLERE SALDIRIYI ÖVDÜ!

ESKİ ABD Başkanı Donald Trump yeni bir saçmalığa daha imza atarak, polisin New York şehrindeki Columbia Üniversitesinde öğrencilerin Filistin'e destek gösterilerine müdahalesinden övgüyle söz etti, "İzlemesi güzel bir şeydi, New York'un en iyilerindendi" dedi. Trump, Wisconsin eyaletinin Waukesha kentindeki seçim konuşmasında Columbia Üniversitesinde iki haftadır süren ve ülkedeki diğer üniversitelere de ilham olan Filistin destekçisi gösterilere New York Polis Teşkilatının müdahalesine değindi.

REKTÖRE 'ZAYIF VE KORKAK' DEDİ

COLUMBİA Üniversitesindeki gösteriler nedeniyle New York'un kuşatma altında olduğunu iddia eden Trump, "Polisler inanılmazlardı" dedi. Columbia Üniversitesi Rektörü Minouche Shafik'in polise haber vermekte geciktiğini savunan Trump, Shafik'in "zayıf ve korkak" olduğunu öne sürdü.