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Filistin’e destek gösterisindeki öğrencileri destekliyorum”

HABER MERKEZİ
“Filistin’e destek gösterisindeki öğrencileri destekliyorum”
ABD'Lİ Bağımsız Senatör Bernie Sanders, ülkedeki üniversitelerde Filistin'e destek gösterileri düzenleyen öğrencilerin yanında olduğunu söyledi. Senatör Sanders, "Gazze'deki savaşı protesto eden öğrencileri görmekten gurur duyuyorum. Barışçıl ve kararlı kalın. Siz tarihin doğru tarafında yer alıyorsunuz" dedi. ABD genelindeki birçok büyük üniversitede, Filistin'e destek için öğrenci eylemleri hala devam ediyor. Polis, son 2 haftada aralarında bazı öğretim görevlilerinin de bulunduğu yaklaşık 2 bin 200 kişiyi gözaltına aldı.
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