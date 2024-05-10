Meksika’da aşırı sıcaklar 21 eyaleti elektriksiz bıraktı

MEKSİKA'YI etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle elektrik talebinin artması sonucu 21 eyalette elektrik kesintileri yaşandı. KUZEY Amerika ülkesi Meksika'da aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkiliyor. Sıcaklar nedeniyle ulusal elektrik şebekesini zorlayan yüksek talep sonucu ülkenin büyük bir bölümü elektriksiz kaldı. Ulusal Enerji Kontrol Merkezi, ülkenin 32 eyaletinin 21'inde elektrik kesintisinin yaşandığı salı günü acil durum ilan etti. Beş saate kadar süren elektrik kesintileri, su tedarikinde ve alarm sistemlerinde de sorunlara yol açtı. Ulusal Su Komisyonu (CONAGUA) verilerine göre başkent Mexico City ve çevresi için önemli bir içme suyu kaynağı olan Cutzamala sisteminde su depolama seviyeleri yüzde 31'in altına düştü. Uzmanlar, bu seviyeyi "kritik derecede düşük" olarak nitelendirdi.