Yunanistan eski Bakanı Almanya’ya dava açtı

YUNANİSTAN'IN eski Maliye Bakanı ve ekonomist Yanis Varufakis, 13 Nisan'da, Almanya İçişleri Bakanlığının, Filistin'i destekleyen söylemleri nedeniyle kendisine siyasi faaliyetlere katılım ve ülkeye giriş yasağı getirdiğini duyurmuştu. Varufakis, kendisi için siyasi faaliyetlere katılım ve ülkeye giriş yasağı getiren Almanya'ya dava açtığını duyurdu. Varufakis, şunları kaydetti: "Öncelikle Alman vatandaşlarının kendilerini kimin, ne zaman ve hangi gerekçeyle suçladığını bilme hakkını savunmak için ve Alman devletinin skandal bir şekilde 'ulusal güvenlik' gerekçesiyle benden esirgediği bilgiler için Alman devletini mahkemeye veriyorum."