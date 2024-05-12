ABD’de okulunu birincilikle bitirdi, Gazze’deki zulmü konuşur diye kürsüye çıkarmadılar

ABD'NİN Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden mezun olan Asna Tabassum Bölümünü birincilikle tamamladı. Ancak üniversite, "Gazze'deki İsrail katliamını gündeme getirme ihtimali" gerekçesiyle mezuniyet konuşmasına engel oldu. Sansüre rağmen arkadaşları destek verdi. Tabassum, mezuniyet töreninde isminin anons edilmesiyle dakikalarca ayakta alkışlandı. ABD'de İsrail'in Gazze'deki zulmüne karşı olan öğrencilerin Filistin'e destek protestoları sürerken çarpıcı olaylar yaşanmaya devam ediyor.

SANSÜR UYGULANDI

Üniversite protestolarının öncü isimlerinden biri olan Asna Tabassum'un mezuniyet konuşması yapmasına okul yönetimi izin vermedi. Bu yasakçı tavra en büyük tepki Tabassum'un arkadaşlarından geldi. Törende ismi anons edildiğinde arkadaşları tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı, anonsta da "Asna Tabassum, 'Biyomedikal, hücresel ve moleküler mühendislik' alanında lisans, 'Soykırıma Karşı Direniş' alanında yan daldan mezun oldu."