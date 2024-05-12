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NASA, Güneş’te yaşanan dev patlamayı yayınladı

HABER MERKEZİ
NASA, Güneş’te yaşanan dev patlamayı yayınladı
NASA, Güneş'teki büyük patlamanın fotoğrafını yayınladı. Patlamanın, teknolojik altyapıları, radyo frekansları ve uydu operasyonları gibi iletişim sistemlerini aksatabileceği açıklandı. ABD'deki Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, Güneş yüzeyindeki şiddetli bir jeomanyetik fırtınayı tespit etti. NOAA, elektronik cihazlarda ve elektrik şebekelerinde olası kesintilere neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Güneş'te 2017'den bu yana en büyük patlama, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansına (NASA) ait Güneş Dinamikleri Gözlemevi tarafından 15 Aralık 2023'te görüntülenmiş, patlamanın radyo sinyallerini geçici devre dışı bıraktığı duyurulmuştu.
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