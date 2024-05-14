PKK’lıların Japonya’daki tüm varlıkları donduruldu

JAPONYA, terör örgütü PKK'ya fon sağlayan yandaşlarının varlıklarını donduran yasayı onayladı. Japonya, ülkede yapılanma faaliyetlerine başlayan terör örgütü PKK'yı fonlayan yandaşlarıyla ilgili önemli bir karara imza attı. Japon hükümeti, PKK terör örgütü üyelerinin Japonya'daki tüm varlıklarını dondurdu. Japon polis teşkilatı ise terör destekçilerinin PKK paçavraları ile yürüyüş düzenlemesini engellemek için önlemler alacaklarını açıkladı. Öte yandan PKK terör örgütü ile mücadelede Türkiye Cumhuriyeti ile beraber çalışma çağrısında bulunulduğu bildirildi.