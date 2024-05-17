ABD’de Kongre binasında kokain dolu paket bulundu

ABD'DE Kongre Polisi, ülke yönetiminin merkezi konumundaki Capitol Hill binasında, içerisinden kokain çıkan bir paket bulduklarını açıkladı. Kongre Polisince yapılan açıklamada, Kongrenin yer aldığı Capitol Hill binasında bulunan paketin içerisindeki beyaz maddenin tespiti için yapılan kokain testinin pozitif çıktığı aktarıldı. Açıklamada, söz konusu paketin birçok kişi tarafından kullanılan, ikinci kattaki koridorda bulunduğu ifade edildi. Paketin kimin tarafından konulduğunun belirlenmesi için DNA testi yapılacağı kaydedildi.