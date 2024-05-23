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Blinken’a büyük şok! Gazze kasabı

HABER MERKEZİ
Blinken’a büyük şok! Gazze kasabı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kongre'de bakanlığının bütçesi hakkında ifade verdiği sırada Filistin destekçisi katılımcılar tarafından "Gazze kasabı olarak anılacaksın" sözleriyle protesto edildi. ABD Dışişleri Bakanı konuşmasına başladığı sırada salonda bulunan bir katılımcı elinde Filistin bayrağı ile ayağa kalkarak, "İsrail tarafından öldürülen Hind Receb 6 yaşındaydı. Blinken, sen Gazze kasabı olarak anılacaksın. Sen masum Filistinlilerin katili olarak anılacaksın" diye bağırdı. Filistin destekçisi, polis tarafından zorla dışarı çıkarıldı. Protesto sırasında sessizce bekleyen Blinken, daha sonra konuşmasına devam etti.
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