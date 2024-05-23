İran Reisi’ye veda etti

İRAN'DA helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için düzenlenen veda törenine on binlerce kişi katıldı. Reisi'nin cenaze namazını İran Dini Lideri Ali Hamaney kıldırdı.

Öte yandan; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Tahran'da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin taziye merasimine katıldı.

ON BİNLER AKIN ETTİ

İRAN'IN başkenti Tahran'da on binlerce kişi, geçtiğimiz pazar günü helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmeti, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim, Reisi'nin koruması Seyit Mehdi Musevi, pilotlar Tahir Mustafavi ve Muhsin Deryanuş ile teknik personel Behruz Gadimi için düzenlenen veda törenine katıldı.