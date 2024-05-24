İran Cumhurbaşkanı Reisi toprağa verildi

İRAN, pazar günü yaşanan helikopter kazasıyla sarsıldı. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan olmak üzere toplam 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ülkede 5 günlük yas ilan edilirken hayatını kaybedenler için üç günlük cenaze töreni yapıldı. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, helikopter kazasında hayatını kaybeden Reisi ve beraberindekiler için Tahran'da cenaze namazı kıldırdı. Namaza Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye de katıldı. Dün Reisi için Meşhed'de son tören düzenlendi. Milyonlar cenaze töreni için Reisi'nin doğduğu topraklara akın etti. Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdullahiyan'ın cenazesi ise Tahran'da toprağa verildi. Cenaze namazını on binlerin kıldığı İran Cumhurbaşkanı Reisi, İmam Rıza Türbesi'ne defnedildi.