Fransa’da muhalif vekillerden UAD’nin kararlarına destek

FRANSA'DA muhalif vekiller, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), İsrail'in Refah'taki askeri saldırılarını ve tüm eylemlerini derhal durdurmasına hükmettiği karara destek verdi ve savaş suçlularının cezalandırılmasını istedi. Fransa'da Filistin'e verdiği destekle öne çıkan Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi milletvekili David Guiraud, X hesabından yaptığı paylaşımda, UAD'nin İsrail'in Refah'a saldırılarını derhal durdurmasına hükmettiğini aktararak, "Savaş suçluları cezasız kalmayacak" ifadesini kullandı. Guiraud, UAD'nin İsrail'e karşı aldığı yeni tedbir kararının, "Fransa'da soykırım propagandacılarını, gerçeklerle ve uluslararası hukukla yüzleşmek zorunda bıraktığını" belirtti.