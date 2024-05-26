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İtalya, UNRWA’ya mali desteğini yeniden başlatacak

Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa, Roma’da, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü.

HABER MERKEZİ
İtalya, UNRWA’ya mali desteğini yeniden başlatacak

İTALYA'NIN daha önce askıya aldığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) mali desteğini yeniden başlatacağı bildirildi. Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa, resmi temaslar için geldiği başkent Roma'da, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile ayrı ayrı görüştü.

Meloni ile Mustafa'nın görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Başbakan Meloni, İtalya'nın sürdürülebilir ateşkes, Hamas'ın elindeki tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze halkına yönelik insani yardımın niteliğinin artmasına yönelik devam eden tüm çabalara verdiği desteği yineledi" ifadesi yer aldı.

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