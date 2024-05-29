  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Dış Haberler Çocuklar yanmış kalıntılarda ekmek arıyor

Çocuklar yanmış kalıntılarda ekmek arıyor

İsrail’in kuşatma altına alıp insani yardımların geçmesine müsaade etmediği Refah’ta, açlık tehlikesi baş gösterdi. Çocuklar ve yetişkinler yanmış enkazların arasında yiyecek aradı.

HABER MERKEZİ
Çocuklar yanmış kalıntılarda ekmek arıyor

7 Ekim'den beri tüm dünyanın gözü önünde soykırımı sürdüren İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına saldırılarını sürdürüyor. 26 Mayıs'ta düzenlenen saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Katil İsrail dün yine çadırdaki sivillere saldırdı. Refah kentinin batısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına düzenlenen saldırıda ise 21 kişi öldü.

8 ROKETLE SALDIRI

Masum Filistinli çocuklar ise düzenlenen saldırının ardından yanmış enkazlar arasında yiyecek aradı. Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor" demişti. Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA