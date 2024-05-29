Çocuklar yanmış kalıntılarda ekmek arıyor

7 Ekim'den beri tüm dünyanın gözü önünde soykırımı sürdüren İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına saldırılarını sürdürüyor. 26 Mayıs'ta düzenlenen saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Katil İsrail dün yine çadırdaki sivillere saldırdı. Refah kentinin batısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına düzenlenen saldırıda ise 21 kişi öldü.

8 ROKETLE SALDIRI

Masum Filistinli çocuklar ise düzenlenen saldırının ardından yanmış enkazlar arasında yiyecek aradı. Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor" demişti. Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.