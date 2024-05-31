Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan uluslararası yardım çağrısı

GAZZE, katil İsrail tarafından her geçen gün yeni saldırılara sahne oluyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, sağlık sisteminin çöktüğü Gazze Şeridi'nde sınır kapılarının açılması, hasta ve yaralıların tedavi olmaları için Gazze dışına çıkışının kolaylaştırılması için uluslararası kurum ve kuruluşlara yardım çağrısında bulundu. Bakanlıktan, hastanelerin hizmet veremez hale geldiği Gazze'deki duruma dair yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "İşgalci İsrail'in sınır kapılarını kontrol altına alarak kapatmaya devam etmesi şartları altında tüm uluslararası kurumlara ve ilgili taraflara, hasta ve yaralıların tedavi için yurt dışına çıkışlarını kolaylaştırmaları çağrısında bulunuyoruz" denildi.