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Birleşmiş Milletler: Gazze artık enkaz haline geldi

HABER MERKEZİ
Birleşmiş Milletler: Gazze artık enkaz haline geldi
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), 8 aydır İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin "enkaz haline geldiğini ve Filistinli ailelerin, yiyecek, su ve malzeme kıtlığıyla insanlık dışı şartlarda hayatta kalmaya çalıştığını" duyurdu. BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA), Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Gazze enkaz haline geldi, Filistinli aileler su, yiyecek ve malzeme eksikliğiyle insanlık dışı şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor" ifadesi kullanıldı. UNRWA'nın "en korkunç ve akıl almaz koşullar altında bile" un yardımı yapmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, "Gazze'ye uygulanan ablukanın acilen sonlandırılması gerekiyor" ifadesine yer verildi.
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